القبض على شخص يقوم بمضايقة جيرانه في بنغازي

تمكن “مركز شرطة البركة” بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص يقوم بمضايقة جيرانه وإتلاف اطارات مركباتهم وإعتدائه على أحد سكان العمارة بالضرب .

وإستجابة لشكوى ثلاثة مواطنين تقدموا بشكواهم إلى مركز شرطة البركة ضد شخص يقوم بمضايقتهم حيث أفاد الشاكي الأول بتعرضه للضرب وإصابته من قبل ذلك الشخص وكما أفاد الشاكي الثاني بتعرضه للمضايقات من قبل نفس الشخص وقطع المياه عن منزله ومضايقة كل من يقوم بالدخول إلى العمارة وكما أفاد الشاكي الثالث بتعرضه لإتلاف اطارات مركبته والتهجم عليه ومضايقة المستأجرين دون اي سبب .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد طارق نجم تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة السبالة حيث مكان الواقعة وبالفعل تم ضبطه من قبل أعضاء التحريات والانتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.أ.ع من مواليد 1990 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحيل موقوفاً إلى النيابة العامة على ذمة ثلاثة محاضر ..