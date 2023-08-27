المندوب الأسبق لليبيا لدى مجلس الأمن: لابد من محاكمة المنقوش بتهمة الخيانة العظمى

قال إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي:” فوجئت كما تفاجأ كل الليبيين بنبأ لقاء وزيرة الخارجية المزعومة نجلاء المنقوش بايلي كوهين وزير خارجية الكيان الصهيوني”.

وأضاف الدباشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا أعرف ما إذا كان ذلك بتعليمات من رئيسها عبد الحميد الدبيبة أم من الولايات المتحدة أو بريطانيا التي تحمل جنسيتها أم هو مجرد تصرف شخصي في لحظة غاب فيها عقلها”.

وشدد على أن من يضع يده في يد أي مسؤول صهيوني لا يمكن أن يكون إلا عميلًا فاسدًا مندسًا متنكرًا لكل القيم والمبادئ العربية والإسلامية وخائنًا لوطنه ولدماء الشعب الفلسطيني وكل الشهداء العرب والمسلمين الذين سقطوا على أرض فلسطين للحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والدفاع على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

وأكد أن من قام بهذا الفعل المشين لا يمكن أن يدعي أنه يمثل أي ليبي أو أي مسلم، ولا يمكن ان يكون الا رمزًا للعار والشنار، ويجب إزاحته فورًا من موقعه حتى لا يتمادى في تشويه سمعة ليبيا والليبيين”.

واستطرد:” لابد أن يقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي ومخالفة القانون رقم 62 لسنة 1957، حتى يرتدع كل من يستهين بثوابت الشعب الليبي وتوجهاته ودماء أبناءه الذين سقطوا على أرض فلسطين الحبيبة منذ عام 1948″.

وتساءل:”متى نتخلص من العملاء فقد حولونا إلى مضحكة أمام شعوب العالم؟”.