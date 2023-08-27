ما حكاية التغريدة المحذوفة بعد لقاء سري بين المنقوش ووزير إسرائيلي ؟

سسبوتنيك – حذف المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، تغريدته على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، التي علق فيها على لقاء وزير الخارجية إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة الليبية نجلاء المنقوش.

وكان جندلمان قال في تغريدته المحذوفة، التي اطلعت عليها “سبوتنيك”، إنه “جرى رفع السرية عن لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش”، واصفا إياه بـ”اللقاء التاريخي”.

وأضاف أنه “تم بحث إقامة تعاون بين البلدين”، مشيرًا إلى أن هذه هي “الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين، وأن دائرة السلام الإقليمية تتوسع”.

في هذه الأثناء، نقلت “بوابة الوسط” الليبية، عن مصدر قريب من المجلس الرئاسي قوله إن “المجلس ليس على علم باجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة نجلاء المنقوش ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أعلن في وقت سابق اليوم، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.

وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الاسرائيلية، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.