حزب ليبي يصف لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي بالخـطير ويدعو لإقالتها فورا

استنكر حزب العدالة والبناء الليبي لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي وطالب بإقالتها، وأكد أن دفاع الفلسطينيين عن أرضهم حق دولي تتبناه الاتجاهات السياسية الليبيـة.

وأصدر حزب العدالة والبناء في ليبيا بيانا ردا على اللقاء الذي جمع وزيرة خارجية البلاد مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي، وقال: “نطالب رئيس الحكومة بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية من منصبها لإقدامها على هذا اللقاء المشبوه”.

وأضاف البيان: “نعبّر للحكومة بأن هذه الخطوة المسيئة لمشاعر جميع الليبيين تقتضي إيضاحا وافيا ونشر ذلك في وسائل الإعلام الرسمية”.

وأردف الحزب في البيان: “نؤكد أن هذه الخطوة الخطيرة التي جرت تمثل خطا أحمر يجب عدم المساس به، وأن دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه وكفاحه ضد الاحتلال حقّ دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبيـة”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين الوزيرين، مبينة أنه جاء بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين طرابلس وتل أبيب والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

ومن جانبه أيضا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري: أصبح من الواجب إسقاط الحكومة لتجاوزها كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية.