بويصير: “الدبيبة” يحاول الوصول إلى قلب أميركا عن طريق “العشيقة الإسرائيلية”

علق المقاول الأمريكي، ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، على لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” مع نظيرها الإسرائيلى “إيلي كوهين”، قائلا إن اللقاء كان عبارة عن محاولة من “الدبيبة” للوصول إلى قلب أميركا عن طريق “العشيقة الإسرائيلية”.

وأصاف بويصير، في تصريحات صحفية:” يبدو أنهم كانوا يريدون الأمر سريا ولكن حاجة “نتنياهو” لإبراز نجاحه فى السياسة الخارجية هو ما دفع إلى النشر، كما يتضح من الصياغة هناك ملفات مهمة ومفتوحة لابد من تسويتها مع إسرائيل.

ولفت إلى أن أهم هذه الملفات هي تسوية ملف مقتل 100 ليبي في رحلة مدنية عام 1973 عندما أسقط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة الخطوط الجوية الليبية فوق منطقة سيناء، ومنهم والدي السفير صالح بويصير”.

وأشار إلى أن إسرائيل تمتنع حتى الآن عن إعلان اعتذارها ومسئوليتها رغم اعترافها بما حدث، فالوزيرة “نجلاء المنقوش” رفضت مدي بمستندات في أرشيف الخارجية للمطالبة بحق والدي في قضايا رفعتها أمام القضاء.

وأكد أن السياسة الخارجية صارت تسيرها غريزة حب البقاء فى السلطة”.