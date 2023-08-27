اجتماع طارئ للمجلس الرئاسي بشأن لقاء المنقوش مع وزير اسرائيلي

أفاد مصدر مسؤول من المجلس الرئاسي، مساء اليوم الاحد أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه يعقدون اجتماعا طارئا لبحث لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأضاف مصدر مسؤول من المجلس الرئاسي لتلفزيون المسار، أن هناك بيان سوف يصدر بالخصوص بعد انتهاء الاجتماع.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين الوزيرين، مبينة أنه جاء بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين طرابلس وتل أبيب والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.