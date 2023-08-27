معلقا على لقاء “المنقوش” بالوزير الإسرائيلي.. الفرجاني: الدبيبة لجأ إلى آخر الدواء وهو الاستنجاد باسرائيل

قال عضو مجلس النواب “يوسف الفرجاني” على خبر لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة “نجلاء المنقوش” مع وزير الخارجية الاسرائيلي الاسبوع الماضي في ايطاليا هو اللقاء الوحيد المؤكد.

وكتب “الفرجاني” على صفحته على موقع فيسبوك قائلا: كثيرا ماسمعنا ولم يتم التأكيد عن زيارات ولقاءات بين الكثير من الشخصيات الليبية سواء كانت زيارات سرية إلى إسرائيل او لقاءات سرية مع مسؤلين اسرائلين، مضيفا، لكن لقاء وزيرة خارجية حكومة الدبيبة مع وزير الخارجية الاسرائيلي الاسبوع الماضي في ايطاليا هو اللقاء المؤكد.

وأضاف قائلا: أن اللقاء تطور هام للغاية في سياسة الدبيبة ، فالجميع يعلم أن هذه الخطوة لا تُمثل الشعب الليبي ولا توجهه، مشيرا إلى أن، الليبيين موقفهم واضح تجاه اسرائيل والقضية الفلسطينية، فهي قضية ليست محل مساومة لديهم وردة فعلهم تجاه خطوة كهذه لاشك انها ستكون ضدها، وسيصنف من قام بها بالخيانة..

وتساءل “الفرجاني” قائلا: ما الذي دفع حكومة الدبيبة للقيام بها رغم علمه بسلبية نتائجها شعبيا؟ معتبرا ، أنه لا شك وفي ظل مخاوفه من قيام حكومة موحدة تُنهي حكمه ، لجأ إلى آخر الدواء وهو الاستنجاد باسرائيل وعقد صفقة ام تعمل بكامل نفودها مقابل بقاؤه في السلطه.

وتابع: لعل ردود الأفعال من الأطراف السياسية والمؤثرين والقوى المسيطرة على الأرض ستُبين وطنية كل منهم، وبالتأكيد كل صامت عن الأمر سيثبت أنّه زار اسرائيل أو اجتمع مع مسؤلين اسرائلين.

واختتم تدوينته قائلا: مع العلم أن القانون الليبي يحظر اي تعامل سياسي او تجاري مع إسرائيل التي لم تعترف بها ليبيا مند نشأتها إلى الآن ولقاء الوزيرة مع وزير اسرائيلي جريمة مكتملة الأركان تستوجب ملاحقتها جنائيا.

يذكر أن، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، أكد في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وبحث معها إقامة تعاون بين البلدين”.