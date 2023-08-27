بسبب المنقوش.. ناصر عمار يُطالب الليبيين بالتوجه لمقر حكومة الدبيبة لطردها

وصف آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي بـ”التطبيع مقابل الاستقرار” مطالبًا الليبيين بالتوجه لمقر حكومة الدبيبة لطردها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين الوزيرين، مبينة أنه جاء بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين طرابلس وتل أبيب والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.