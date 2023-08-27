أول تعليق من المجلس الرئاسي على لقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي

طلب المجلس الرئاسي الليبي، مساء اليوم الأحد، من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، توضيحاً بشأن الأنباء عن لقاء بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

جاء ذلك في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء الليبية- وال، دون المزيد من التفاصيل.

وكانت “بوابة الوسط” الليبية، نقلت عن مصدر قريب من المجلس الرئاسي قوله إن “المجلس ليس على علم باجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة نجلاء المنقوش ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي”.

وأفاد مصدر مسؤول من المجلس الرئاسي، مساء اليوم الاحد أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه يعقدون اجتماعا طارئا لبحث لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأضاف مصدر مسؤول من المجلس الرئاسي لتلفزيون المسار، أن هناك بيان سوف يصدر بالخصوص بعد انتهاء الاجتماع.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في وقت سابق اليوم، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.

وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الاسرائيلية، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.