كاتب صهيوني: حكومة الدبيبة ستسفيد من خدمات إسرائيل

علق الكاتب الإسرائيلي شلومو غانور يعلق على لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين قائلا: “لن يكون الأخير وهناك لجان عمل مشتركة لتطوير علاقات البلدين”.

وأوضح غانور في لقاء عبر “تلفزيون المسار”: “هناك اتصالات ليست رسمية ربما خفية بين البلدين، وأعتقد بأن الإعلان بصورة رسمية عن اللقاء الذي تم في الأسبوع الماضي بين الشخصيتين الرسميتين في حكومتي إسرائيل وليبيا (في إشارة إلى حكومة الدبيبة) هي أيضا خطوة نحو الخروج من الخفي إلى المعلن”.

واستكمل الكاتب الصهيوني: “أعتقد بأن هذا هو أكبر دليل على الرغبة المتبادلة في إتمام المسيرة نحو رقي الشعبين ونحو إتمام العملية حتى التوقيع على معاهدة السلام بين البلدين على غرار الاتفاقيات المشابهة القائمة بين إسرائيل والعديد من الدول العربية الأخرى”.

وتابع: “أعتقد أن ليبيا لا يمكن أن تقف في الخلف يمكن أن تستفيد من الخبرات والقدرات الإسرائيلية المقدمة للجميع”، مضيفا: “ليبيا لا يمكن أن تستثنى من مثل هذه العلاقات وهذه الخدمات المقدمة من قبل إسرائيل”.