المشري: حكومة الدبيبة تجاوزت كل الخطوط وأصبح من الواجب إسقاطها

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اعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، أنه لابد من إسقاط حكومة الوحدة الوطنية لأنها تجاوزت كل الخطوط.

تصريحات المشري جاءت عقب إعلات الخارجية الإسرائيلية عن لقاء الأسبوع الماضي بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائلي إيلي كوهين في إيطاليا.

وأضاف الرئيس الأسبق للمجلس :”مع تواتر الأنباء التي تفيد بلقاء المنقوش مع وزير خارجية دولة الاحتلال، ومع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزيارتهم للأراضي الفلسطينية المُحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية، وأصبح من الواجب إسقاطها”.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي الأحد، كشفت أن وزير خارجيتها إيلي كوهين التقى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وأوضحت الوزارة – وفقا لـ”أيرونيوز” – أن اللقاء الذي وصفته بالتاريخي جرى الأسبوع الماضي بالعاصمة الإيطالية روما برعاية وزير الخارجية أنطونيو تاجاني.

وأشارت خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول على الإطلاق بين مسؤولين رفيعين بين البلدين.

وأكدت الخارجية أن الوزيران بحثا إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

وقال كوهين إن اللقاء التاريخي مع المنقوش يعد الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.