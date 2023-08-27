مظاهرات غاضبة في مدن ليبية تطالب حكومة الدبيبة بالاستقالة الفورية

أغلق متظاهرون في مدينة تاجوراء شرقي طرابلس شارعاً رئيساً، مساء اليوم الاحد رفضاً للقاء الوزيرة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل في روما.

أفاد مراسل قناة روسيا اليوم، في ليبيا بخروج مظاهرات غاضبة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس احتجاجا على لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا.

وبحسب شهود عيان شهدت منطقة سوق الجمعة و11 يونيو في طرابلس احتجاجات غاضبة ضد التطبيع مع اسرائيل كما تم إقفال طريق جزيرة اسبان بتاجوراء .

وطالب المتظاهرون في تاجوراء حكومة الدبيبة بالاستقالة الفورية وهددوا بتصعيد الموقف كما طالبوا القيادات العسكرية في المدينة بإعلان موقفهم من اجتماع المنقوش بكوهين مشيرًة الى تصعيد الموقف والاتجاه إلى طريق السكة حيث مقر حكومة الدبيبة .

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين الوزيرين، مبينة أنه جاء بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين طرابلس وتل أبيب والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.