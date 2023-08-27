عن لقاء “المنقوش” بالوزير الإسرائيلي.. حرشاوي: لن يُغفر للدبيبة هذه الخطوة

اعتبر المتخصص في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي” أن ما تردد من أنباء بشأن اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة نجلاء المنقوش بوزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي، هو «خطوة من بين خطوات تبحث من خلالها حكومة الدبيبة دائمًا عن طرق لإرضاء واشنطن والدول الأخرى للبقاء في السلطة»، لكنه استبعد أن تجد هذه الخطوة «مكافأة سياسية» لدى واشنطن.

وأوضح “حرشاوي” في تصريحات صحفية، أن، واشنطن مشغولة بالانتخابات الرئاسية العام 2024 في الوقت الراهن، والعلاقة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة نتانياهو ليست جيدة».

وأضاف حرشاوي قائلا: «خطوة نجلاء المنقوش قد لا تدر أي مكافأة سياسية»، لكنه أضاف: «سيكون لذلك ثمن على الصعيد الداخلي، لأن العديد من المجموعات المهمة في طرابلس لن تغفر للدبيبة هذه الخطوة».

وأعلن الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس» «جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش».

وأضاف جندلمان أن كوهين بحث مع المنقوش «إقامة تعاون بين البلدين»، مشيرًا إلى أن هذه هي «الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين». وأن «دائرة السلام الإقليمية تتوسع».