الزائدي: دعوة مُلحّة لطرد العميلة “نجلاء المنقوش” من ليبيا

وصف رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزائدي، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش بالعميلة.

وقال الزائدي في تغريدة عبر “تويتر”: “وزيرة الخارجية في الحكومة المنصبة في طرابلس تستفز الشعب الليبي وتخترق مواثيقه الأساسية وتلتقي بوزير الخارجية الصهيوني في وقت تمارس فيه الحكومة العنصرية أبشع أنواع القمع ضد الشعب الفلسطيني وتنتهك فيه حرمة المقدسات”.

وأضاف: “دعوة ملحة للنخب الوطنية لقيادة حملة لطرد هذه العميلة من ليبيا”.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.

ليبيا ، المنقوش