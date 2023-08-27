بيان شديد اللهجة لـ”مجلس الدولة” بشأن لقاء “المنقوش” و”كوهين”

أصدر المجلس الاعلى للدولة بياناً مساء اليوم الاحد بشأن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بوزير خارجية اسرائيل كوهين.

وادان مجلس الدولة “لقاء نجلاء المنقوش بكوهين، معتبراً إياه مسيئاً لتاريخ حافل من نضال الشعب الليبي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة.

وقال مجلس الدولة “نحمل المسؤولية القانونية والتاريخية لكل من قام بهذا العمل أو شارك فيه أو أشاد به”.

ودعا مجلس الدولة “كل الجهات المختصة في الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومحاسبة المعنيين على نحو عاجل”.

وشدد مجلس الدولة “نرفض بشدة هذا العمل وندين القائمين عليه وندعو إلى إيقافهم عن ممارسة أعمالهم”.