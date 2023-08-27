بن شرادة: يجب محاكمة المنقوش بتهمة الخيانة العظمى

أدان عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال بن شرادة في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ندين بشدة لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لوزير خارجية الكيان الصهيوني، ونعُدّه إهانة لكل مواطن ليبي حر شريف”.

وأضاف: “على رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة إحالتها إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى”.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.

ليبيا ، المنقوش