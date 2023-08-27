الدبيبة يوقف المنقوش احتياطيا ويكلف وزيرًا لتسيير العمل بوزارة الخارجية

أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاحد قرارًا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا ويحيلها للتحقيق.

وقرر الدبيبة تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة السيدة، وزيرة العدل وعضوية 1. السيد وزير الحكم المحلى 2 السيد مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء تتولى اللجنة التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما ورد في التقرير المقدم الرئيس مجلس الوزراء فيما بخصوص الإجراءات المتخذة من قبلها، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وكلف الدبيبة، مؤقتا السيد / فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشباب، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وفي وقت سابق، وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في وقت سابق اليوم، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.

وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الاسرائيلية، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.