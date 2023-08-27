الشويهدي: لقاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون

اعتبر رئيس لجنة “6+6” عن مجلس النواب جلال الشويهدي لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، إساءة للشعب الليبي والقضية الفلسطينية.

وقال الشويهدي في تصريح صحفي: “أنا كمواطن ليبي أرفض أي تواصل مع هذا الكيان الذي لم ولن نعترف به”، مضيفا: “ما قامت به المنقوش جريمة يعاقب عليها القانون، لأن هناك قانون يُجرم أي تواصل أو اتصال مع هذا الكيان الصهيوني”.

وحمّل النائب المسؤولية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قبل وزيرة الخارجية، لأن الحكومة بالتأكيد على دراية بهذا اللقاء.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.