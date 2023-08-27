الدغاري: هرولة المنقوش للعدو الصهيوني يعرضها للمساءلة القانونية

أعرب عضو مجلس النواب خليفة الدغاري عن أسفه لما وصلت إليه حالة الهرولة إلى العدو الصهيوني وآخرها اللقاء بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش ووزير خارجية الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين إيلي كوهي في إيطاليا.

وقال الدغاري في بيان إن الكيان الصهيوني يمارس كافة أنواع التنكيل والقتل وضم الأراضي وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وحرية ممارسة المعتقدات الدينية وحقوق الإنسان وكافة القرارات الدولية وقرارات الجامعة العربية.

وأضاف: “ندين وبشدة ما قامت به المنقوش والوفد المرافق لها، الذي لا يعبر عن موقف الشعب الليبي الثابت من القضية الفلسطينية ولقوانين المقاطعة والتطبيع مع المحتل الصهيوني”.

وتابع الدغاري: “أنا كلي ثقة من استهجان وإدانة كافة أحرار الوطن لهذا التصرف الذي يعرض المنقوش للمساءلة القانونية طبقا للقانون، وهذا لا ينطبق عليها فحسب بل على كافة من يتعامل مع المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.