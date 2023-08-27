مجلس الدولة: نرفض لقاء المنقوش ووزير خارجية إسرائيل

أعرب مجلس الدولة عن رفضه لقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش لوزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين.

وأكد مجلس الدولة في بيان له إدانته لهذا العمل والقائمين عليه داعيا إلى إيقافهم عن ممارسة عملهم.

وحمل المجلس المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من قام بهذا العمل أو شارك فيه أو أشاد به ودعا كل الجهات المختصة في الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء وبما يحول دون تكراره.

وأشار مجلس الدولة أن القضية الفلسطينية كانت للشعب الليبي القضية الأم التي توحد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم وستظل كذلك.

وكانت وزارة خارجية إسرائيل أعلنت أن وزيرها عقد اجتماعا في إيطاليا مع وزير الخارجية بحكومة الوحدة.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز فإن اللقاء عقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين ليبيا والاحتلال.

وقال كوهين في بيان: “تحدثت مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في ليبيا“.