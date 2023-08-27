المجلس الرئاسي يطلب توضيحا من الدبيبة حول لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

العنوان-طرابلس

طلب المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، موافاته بتوضيحا بشأن ما تناقلته وسائل اعلام دولية حول لقاء وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما .

وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي الى رئيس الحكومة بحسب الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة.

وأوضحت وهيبة أن ما تناولته وسائل الإعلام الدولية بخصوص اجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع ممثل الكيان الإسرائيلي في روما وما ورد بشأن إمكانية التعاون والتنسيق الثنائي لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، و يعد خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني .

وأشارت إلى أن متابعة ملف السياسة الخارجية والإشراف عليه أوكلت إلى رئاسة المجلس الرئاسي بناء على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع بجنيف في 7نوفمبر 2020 ميلادي.

وشدد المجلس بحسب وهيبة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة حال حدوث اللقاء المشار إليه.