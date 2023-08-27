عاجل: لجنة الخارجية بمجلس النواب تهيب بالنائب العام التحقيق مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية للقائها وزير خارجية الكيان الصهيوني

بنغازي 27 أغسطس 2023 (وال) – أدانت لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بأشد العبارات ما قامت به وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بلقائها وزير خارجية العدو الصهيونى.

وفيما استنكرت اللجنة في بيانها الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه، أكدت أن الأمر يُعد انتهاكاً خطيراً و عملاً يُجرمه القانون الليبي، وفقاً للقانون رقم 62 لسنة 1957.م الذي ينص صراحةً على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني.

وقالت اللجنة في بيانها إنها “تؤكد على ضرورة توقيع أشد العقوبات على وزيرة خارجية الحكومة منزوعة الثقة، وإيقاف نشاطها الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب الليبي، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة الليبية في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي وثوابته الوطنية والأخلاقية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا”.

وأعربت اللجنة “عن الإلتزام الكامل بما أقره القانون الليبي في مقاطعة الكيان الصهيوني”، مؤكدة استهجانها “قيام حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بمثل هذه الأعمال المشينة التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية”، وفقا للبيان.

وأهابت اللجنة ب”النائب العام ضرورة التحقيق في الواقعة واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة او الترتيب”، مطالبة النائب العام موافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن القدس عاصمة لفلسطين.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي يترأسها عضو المجلس الدبلوماسي يوسف العقوري. ( وال – بنغازي)

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