روما تجمع المنقوش ونظيرها الإسرائيلي “سراً” لبحث التعاون بحسب رويترز

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، أن وزيرها “إيلي كوهين” عقد اجتماعا مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام وأبرزها صحيفة جيروزاليم بوست أن اللقاء عقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني”، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين ليبيا وإسرائيل، حسب تعبيرها.

وقال “كوهين” في بيان له أنه تحدث مع المنقوش عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد.

وكان وزير العمل بالحكومة علي العابد قد أثار جدلا مشابها في فبراير الماضي من خلال زيارته إلى القدس المحتلة كأول وزير ليبي يقوم بهذه الخطوة، بدعوى دخوله بتأشيرة إسرائيلية، وهو الأمر الذي نفاه الوزير لاحقا، مؤكدا أنه دخل عبر معبر الكرامة الذي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية.

وقالت السفارة الفلسطينية في ليبيا، في بيان لها حينها، إن دخول العابد إلى الأراضي الفلسطينية جرى عبر معبر الكرامة الفلسطيني والذي يربط الأراضي الفلسطينية مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهدت الثلاثة أعوام الأخيرة موجة تطبيع للعلاقات التجارية والاستثمارية بين عدد من الدول العربية ودولة الاحتلال ودمج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصادات العربية، والتمهيد لتوغل أكبر لشركات واستثمارات دولة الاحتلال داخل الأسواق والمجتمعات العربية، إضافة إلى التقاربات السياسية والاتفاقيات الأمنية بينها وبين عدد من تلك الدول.

المصدر: وكالات أنباء إسرائيلية

