حمودة: تقارب الدبيبة والكيان المحتل للاستمرار في السلطة لن يجدي

رفض عضو مجلس النواب الصديق حمودة محاولة حكومة الوحدة المؤقتة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وأكد حمودة في تصريح صحفي أنهم يتحققون من المعلومات عن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال النائب: “إن تأكدت هذه المعلومات فسنطالب القضاء بمحاكمة المنقوش بتهمة الخيانة العظمى، ولن تمر دون محاسبة”.

وتوقع أن يكون هدف التقارب بين حكومة الدبيبة والكيان المحتل محاولة منها للاستمرار في السلطة، مشددا على أن هذه المحاولات لن تجدي، ومسألة تغيير الحكومة أصبحت حتمية.