خارجية النواب تدعو لتوقيع أشد العقوبات على المنقوش

دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

ودعت لجنة الشؤون الخارجية في بيان لها إلى إيقاف نشاط المنقوش الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة الليبية في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي وثوابته الوطنية والخلافية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا.

وأعربت لجنة الخارجية عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية “التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية”.

ودعا مجلس النواب النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.

وأشار مجلس النواب إلى أن اللقاء “يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني “.