خارجية الوحدة الوطنية: لقاء المنقوش ونظيرها في “الكيان الإسرائيلي” كان لقاء عارضا وغير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً

طرابلس 27 أغسطس 2023 (وال) أعلنت وزارة الخارجية الليبية الأحد أن لقاء الوزيرة نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الصهيوني في روما كان لقاء عارضا وغير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه “إن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ و غير قابل للتأويل واللبس”.

وأكدت الخارجية في بيانها التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددة على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، ولافتة إلى أن هذا موقف راسخ لا تراجع عنه، وفق البيان.

وأعلنت الوزارة أن الوزيرة نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثلٍ للكيان الإسرائيلي وأنها مازالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، مؤكدة أنه نهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي.

ولفتت إلى أن بيانات الإدانة والرفض المتكررة والصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الرافضة للاستيطان الاسرائيلي والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية والمسجد الأقصى هي تعبير واضح عن موقف دولة ليبيا والوزيرة الثابت من هذه القضايا وعبرت عنه الخارجية الليبية بشكل دائم.

ونفت الوزارة في بيانها “جملة وتفصيلا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات”، على حد وصف البيان.

وجددت وزارة الخارجية رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. (وال – طرابلس)

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