المشري يصف بيان المجلس الرئاسي بالهزيل وتبرئة للدبيبة بشأن لقاء المنقوش بالوزير الاسرائيلي

وصف رئيس المجلس الرئاسي السابق، خالد المشري بيان المجلس حول لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير اسرائيلي، بالهزيل والذي لا يمثل سوى رئيس المجلس ويرى أنه يُقدم شهادة براءة وغفران لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال المشري: في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، انه :”ما كانت المنقوش أن تلتقي بوزير خارجية الكيان الصهـ.ـيوني بدون التنسيق مع الدبيبة.

وأضاف المشري : ” رئيس الحكومة حاول أن يبرر هذا اللقاء ورئيس المجلس الاعلى للدولة حاول ان يعطيه شهادة البراءة”.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي السابق، قائلًا :”هذا البيان لايمثل سوى رئيس المحلس كونه صدر بالمخالفة للمادة 115 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على ان البيانات العاجلة للمجلس يتولى مكتب الرئاسة بالتشاور مع رؤوساء اللجان بالمجلس اصدارها وهو مالم يحدث”.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قرارا مساء الأحد، يتضمن إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

وتأتي تلك الخطوة وفقا للقرار رقم 368 لعام 2023، وذلك بناءً على لقاء المنقوش الذي جرى في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.