احتجاجا على لقاء “المنقوش” بالوزير الإسرائيلي.. تظاهرات غاضبة تعم مناطق ليبيا

أثار لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة “نجلاء المنقوش”، بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي عُقد سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، غضبا وجدلا في ليبيا، فيما رفض المواطنون اللقاء الذي وصفوه بالتطبيع.

وفي الشأن عبّر عدد من أهالي “بني وليد” عن رفضهم لهذا اللقاء بحرق العلم الإسرائيلي في إحدى ساحات المدينة. كما تم اغلاق طريق 20 رمضان 11 يونيو سابقا من قبل شباب سوق الجمعة اعتراضا على هذا اللقاء.

في حين، قام عدد من شباب تاجوراء بإشعال الإطارات وإغلاق الطريق بـ”جزيرة اسبان” احتجاجا على تحالف حكومة الدبيبة مع الصهاينة.

وفي نفس السياق عبر عدد من أهالي مدينة الزاوية عن احتجاجهم ورفضهم بإشعال الإطارات في الطرق .كما قام عدد كبير من الشباب بإغلاق الشارة الضوئية البيفي في طرابلس.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس» «جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش».

وأضاف جندلمان أن كوهين بحث مع المنقوش «إقامة تعاون بين البلدين»، مشيرًا إلى أن هذه هي «الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين». وأن «دائرة السلام الإقليمية تتوسع».