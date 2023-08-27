الدبيبة يوقف وزيرة خارجيته عن العمل للقائها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي ويحيلها للتحقيق

طرابلس 27 أغسطس 2023 (وال) أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق للقائها وزير خارجية الكيان الإسرائيلي في روما.

ونص قرار رئيس الحكومة رقم 368 لسنة 2023 ميلادي، والذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، على تشكيل لجنة تحقيق مع الوزيرة برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير الإدارة القانونية والشكاوي بديوان رئاسة مجلس الوزراء.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب فتح الله الزني بتسيير الوزارة.

ولم يتضمن القرار إشارة للقاء المعلن عنه من قبل وسائل إعلام “إسرائيلية” وإنما جاء بسبب تقرير في الإجراءات المتخذة من قبلها دون ذكرها.(وال – طرابلس)

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