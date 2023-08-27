وزير التعليم الليبي: توريد الكتاب المدرسي بنسبة 100%

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من توريد الكتاب المدرسي بنسبة 100% وتوزيعه على مراقبات التربية والتعليم في كل البلديات.

وأضاف المقريف خلال لقاءه مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، أنه تم تجهيز الميزانية التشغيلية لصرفها للمؤسسات التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

وخلال اللقاء، تابع دبيبة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، واطلع على إجراءات الوزارة لضمان انطلاقة موفقة.

وتطرق لقاء دبيبة والمقريف إلى معالجة أوضاع معلمي العقود والتنسيق بشأن ذلك بين اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء ووزارة المالية.

وأوضح وزير التعليم أن العمل جارٍ على توفير المقاعد الدراسية والخطاطات، والسبورات وفق الاحتياج الفعلي للمؤسسات التعليمية.