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مجلس النواب يدعو لجلسة طارئة لبحث لقاء “المنقوش” مع وزير الخارجية الإسرائيلي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

دعت رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى عقد جلسة طارئة في مقر المجلس بمدينة بنغازي مساء اليوم .وتأتي هذه الجلسة لبحث ما وصفته بـ “الجريمة المرتكبة ضد الشعب الليبي ومبادئه الوطنية” نتيجة للاجتماع الذي جمع وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وتمت هذه الدعوة من قبل رئاسة مجلس النواب بعد وقت قصير من تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نشرت تفاصيل اجتماع  “المنقوش”  في العاصمة الإيطالية روما مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

 

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الوطن الليبية

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