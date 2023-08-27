كرموس: ندعو المؤسسات الليبية للتكاتف وإسقاط حكومة الدبيبة

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، بأنه خطوة كارثية وخطيرة تمس ثوابت الشعب الليبي.

وقال كرموس في تصريح صحفي إن هذه الخطوة مجرّمة قانونا وفقا للتشريعات الليبية، ونرفضها رفضا قاطعا.

ودعا كرموس المؤسسات الليبية والمجتمع المدني إلى تكاتف الجهود واتخاذ موقف واحد وهو إقالة المنقوش، وإسقاط الحكومة إذا ثبت تورطها في الأمر.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.

ليبيا ، المنقوش