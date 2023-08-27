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احتجاجات واسعة في ليبيا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

عبر آلاف المحتجين في عدة مدن ليبيا بينها العاصمة طرابلس، عن رفضهم القاطع لتطبيع ليبيا مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد الكشف عن اللقاء السري بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في روما.

وشهدت مدن ليبية عدة مظاهرات منددة بالتطبيع فور الكشف عن اللقاء مطالبين بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وفي طرابلس تظاهر المئات أمام مقر وزارة الخارجية ومقر رئاسة الوزراء، ورددوا هتافات ضد التطبيع. وكتب المتظاهرين على جداء وزارة الخارجية “تسقط حكومة العملاء.. تسقط حكومة الخونة”.

كما أضرم محتجين الإطارات وسط الشوارع تنديدًا باللقاء السري.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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