احتجاجات واسعة في ليبيا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

العنوان

عبر آلاف المحتجين في عدة مدن ليبيا بينها العاصمة طرابلس، عن رفضهم القاطع لتطبيع ليبيا مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد الكشف عن اللقاء السري بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في روما.

وشهدت مدن ليبية عدة مظاهرات منددة بالتطبيع فور الكشف عن اللقاء مطالبين بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

عاجل | أهالي #طرابلس يقتحمون وزارة خارجية الدبيبة مرددين شعارات تطالب باسقاط الحكومة و محاسبتها فورًا. #العنوان #ليبيا pic.twitter.com/CMlSQPcPoc — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) August 27, 2023

وفي طرابلس تظاهر المئات أمام مقر وزارة الخارجية ومقر رئاسة الوزراء، ورددوا هتافات ضد التطبيع. وكتب المتظاهرين على جداء وزارة الخارجية “تسقط حكومة العملاء.. تسقط حكومة الخونة”.

كما أضرم محتجين الإطارات وسط الشوارع تنديدًا باللقاء السري.