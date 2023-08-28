اعبودة: إيطاليا هي من يسرت لقاء “المنقوش” بوزير الكيان الصهيونى

اعتبر الكوني اعبودة استاذ القانون الدولي أن إيطاليا هي من يسرها لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة “نجلاء المنقوش” بالوزير الإسرائيلي.
وكتب “اعبودة” عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلا: لايهم موت القضية الفلسطينية ولتذهب ارادة الشعب الى الجحيم طالما أن ايطاليا الدولة المستعمرة هي من يسر لقاء ” وزيرة الخارجية ” الليبية بوزير الكيان الصهيونى ،
وأضاف قائلا: هكذا تبقى الارادة الليبية رهينة الآخر ، لاسيما وأن المبدأ هو أن الكرسى دونه الموت . ولاحول ولا قوة الا بالله .
وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.
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