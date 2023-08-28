رافضا لقاء المنقوش بالوزير الإسرائيلي.. مجلس الدولة: خطوة تسيئ لتاريخ طويل من نضال ليبيا

أعلن مجلس الدولة الاستشاري، في بيان له تم نشره على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس مساء أمس الأحد، عن «رفضه بشدة» لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وطالب بإيقاف القائمين على اللقاء عن ممارسة أعمالهم.

وأبدى المجلس في بيان، «استغرابه» من لقاء المنقوش مع كوهين، واعتبرها «خطوة تخالف قواعد مقاطعة العدو الصهيوني وتنتهك قرارات ومواقف عربية وإسلامية»، علاوة على أنها «تسيئ لتاريخ طويل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية العادلة.

كما حمل البيان «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لك من قام بها العمل أو شارك فيه أو أشاد به»، ودعا الجهات المختصة في الدولة إلى «اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء وبما يحول دون تكراره».

واختتم مجلس الدولة بيانه بالتأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية بمثابة «الأم» التي توحد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم.

واختتم البيان مؤكدا على رفضه بشده هذا العمل، كما أدان القائمين عليه ودعا مجلس الدولة إلى إيقافهم عن العمل.