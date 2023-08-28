مجلس الدولة يرفض لقاء المنقوش وكوهين

طرابلس 28 أغسطس 2023 (وال)- أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، «رفضه بشدة» لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وطالب بإيقاف القائمين على اللقاء عن ممارسة أعمالهم.

وأبدى المجلس في بيان، «استغرابه» من لقاء المنقوش مع كوهين، واعتبرها «خطوة تخالف قواعد مقاطعة العدو الصهيوني وتنتهك قرارات ومواقف عربية وإسلامية»، علاوة على أنها «تسيئ لتاريخ طويل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية العادلة.

وحمل البيان «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لك من قام بها العمل أو شارك فيه أو أشاد به»، ودعا الجهات المختصة في الدولة إلى «اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء وبما يحول دون تكراره».

واختتم مجلس الدولة بيانه بالتأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية بمثابة «الأم» التي توحد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم. (وال -طرابلس)

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