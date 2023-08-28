مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة طارئة بشأن نجلاء المنقوش

دعا مجلس النواب الليبي في وقت متأخر الأحد، إلى جلسة طارئة في مدينة بنغازي الاثنين، لمناقشة ما وصفه بالجريمة المرتكبة بحق الشعب الليبي و ثوابته الوطنية ، مشيرا إلى لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال المجلس في بيان وفق وكالة ” سبوتنيك ” :” إنه يدعو الأعضاء إلى جلسة طارئة لـ” مناقشة الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية”.

وجاءت دعوة رئاسة مجلس النواب بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، في العاصمة الإيطالية روما مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

يذكر أن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، كان قد أصدر قرارا مساء الأحد، بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

تأتي تلك الخطوة وفقا للقرار رقم 368 لعام 2023، وذلك في أعقاب لقاء المنقوش الذي جرى في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.