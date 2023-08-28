جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة “الجريمة القانونية” في لقاء وزيرة خارجية الوحدة بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي

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دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس، لجلسة طارئة، اليوم الإثنين، لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وقالت هيئة الرئاسة، في إعلان لها، إن الجلسة التي ستعقد صباح الاثنين في مقر المجلس ببنغازي وتأتي لمناقشة “الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء نجلاء المنقوش مع وزير خارجية العدو الصهيوني”.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، النائب العام بضرورة التحقيق في واقعة لقاء وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.

وقالت اللجنة، إن هذا البيان يعد بلاغًا مقدمًا ضد وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية، وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب.

وأكدت اللجنة، أن ذلك يُعد انتهاكا خطيرا وعملا يُجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957.م الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني.

وشددت اللجنة على ضرورة توقيع أشد العقوبات على وزيرة خارجية الحكومة منزوعة الثقة، وإيقاف نشاطها الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب الليبي، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة الليبية في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي وثوابته الوطنية والأخلاقية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا. وأكدت اللجنة، على الالتزام الكامل بما أقره القانون الليبي في مقاطعة الكيان الصهيوني.