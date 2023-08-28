نقابة الصحفيين في طرابلس والمنطقة الغربية تستنكر لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي

طرابلس 27 أغسطس 2023 (وال)- استنكرت نقابة الصحفيين بطرابلس والمنطقة الغربية لقاء وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” مع وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما.

وأكدت النقابة أن اللقاء يعد تفريطًا في القضية الفلسطينية وتعديًا على ثوابت الشعب الليبي في رفضه المطلق إجراء أي اتصالات من الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي الفلسطينية.

وطالبت النقابة الجهات القضائية والرقابية ضرورة فتح تحقيقات عاجلة مع كل من يثبت تورطه في ذلك العمل المشين الذي يُعد تعديًا على القوانين الليبية التي تجرم التواصل أو الاتصال أو التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. (وال – طرابلس)

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