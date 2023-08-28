أعلن ادراجها بقائمة الممنوعين من السفر.. جهاز الأمن الداخلي يرد على انباء تسهيل سفر وزيرة الخارجية

نفي جهاز الأمن الداخلي ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش والتي لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية او الخاصة او الرئاسية وفق السياق المتعارف وستوضح كاميرات المراقبة ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا.

وأكد جهاز الأمن الداخلي رئاسةً وأعضاء وقوفهم صفاً واحد مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره التي نشاركها إياه اتجاه كافة القضايا وخاصةً القضية الفلسطينية فقد حارب الجهاز حملات التنصير والإلحاد والمنظمات الداعمة له ولن يتوارى عن ذلك بدوره ومن هذا المبدا مستنكرًا ما قامت به وزيرة الخارجية بالجلوس مع احد افراد الكـ ـيان الاسرائيلي فقد قام الجهاز بإدراج اسم المعنية في قائمة الممنوعين من السفر الى حين امتثالها للتحقيقات .

وحذر جهاز الأمن الداخلي من الصفحات والحسابات الالكترونية المأجورة التي تسعى ومنذُ ايام الى نشر الشائعات عبر اختلاق القصص الكاذبة وتزوير الحقائق وتلفيق التهم وكذلك لمن يحرض على تخريب المؤسسات العامة للدولة و ممتلكاتها و سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه وفقاً للإجراءات القانونية .

يذكر أن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، كان قد أصدر قرارا مساء الأحد، بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.