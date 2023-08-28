وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة عمر كتي يعلن براءته من كل أدوات التطبيع وأشكال التعامل مع الكيان الصهيوني

العنوان

أعلن، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة، عمر محمد كتي، اليوم الإثنين، براءته من كل أدوات التطبيع وأشكال التعامل مع الكيان الصهيوني.

وقال الوكيل، على منصة “فيسبوك”: “أعلن أنا عمر محمد كتي إني بريء من كل أدوات التطبيع ‏وأشكال التعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

وأضاف: “إننا على ثوابتنا لا نزال، وإننا ملتزمون بقيم الشعب الليبي، نسعى لتحقيقها بكل ما أوتينا من قوة حتى يتحقق للشعب الفلسطيني حريته وكرامته وحتى تعود فلسطين العربية حرة مستقلة ويتحقق كل الشعب الفلسطيني واستقراره وأمنه ويتمكن من تقرير مصيره في الأرض وتحت الشمس”.

واختتم: “عاشت فلسطين عاش نضال الشعب الفلسطيني الحر”.

جاء ذلك تعليقًا على لقاء وزيرة الخارجية، بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في روما.

استنكار

ولاقى اللقاء استنكارًا رسميًا وشعبيًا داخل ليبيا، حيث خرجت احتجاجات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وعبر آلاف المحتجين في عدة مدن ليبيا بينها العاصمة طرابلس، عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وعلى جدار مبنى وزارة الخارجية في طرابلس، كتب محتجون: “تسقط حكومة العملاء.. تسقط حكومة الخونة”.

محاكمة المنقوش

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، النائب العام بضرورة التحقيق في واقعة لقاء وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس، لجلسة طارئة، اليوم الإثنين، لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي، إيلي كوهين.

جلسة طارئة

وقالت هيئة الرئاسة، في إعلان لها، إن الجلسة التي ستعقد صباح الاثنين في مقر المجلس ببنغازي وتأتي لمناقشة “الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء نجلاء المنقوش مع وزير خارجية العدو الصهيوني”.

وقالت اللجنة، إن هذا البيان يعد بلاغًا مقدمًا ضد وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية، وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب.