زيارة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار “العريبي” إلى بلدية امساعد

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زار رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار “حاتم العريبي”، رفقة وفد رفيع المستوى، ببلدية امساعد للاطلاع على سير العمل لعدد من المشاريع الخدمية وعلى رأسها تنفيذ ازدواج طريق مدخل المدينة حتى بوابة السلام في منفذ امساعد البري.

وكان برفقة رئيس اللجنة، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “أسامة حماد”، ورئيس أركان الوحدات الأمنية بالقُوات المسلّحة عميد ركن خالد حفتر، ووكيل وزارة الداخلية وعضو اللجنة فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء سليمان العبار.

وأثناء هذه الزيارة، تم تنظيم عدة اجتماعات مع مسؤولي القطاعات في بلدية امساعد والمنفذ الحدودي، لمناقشة العقبات والتحديات التي تعترض سير العمل على مختلف الأصعدة، سواء كانت ذات طابع خدمي أو أمني. وتم خلال هذه الاجتماعات التباحث حول سبل تذليل هذه الصعوبات وضمان استمرارية تقدم المشاريع بشكل فعال.