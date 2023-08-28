الشعاب: لقاء “المنقوش” مع “كوهين” خيانة يعاقب عليها القانون الليبي

عدّ عضو مجلس النواب بلخير الشعاب لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، خيانة وجريمة يعاقب عليها القانون الليبي.

وقال الشعاب في تصريح صحفي: “لسنا دولة جوار ولا حدود ولا مصلحة مشتركة بيننا، ولا شيء يجبرنا على القيام بمثل هذه اللقاءات مع الكيان الصهيوني”.

وأكد النائب أن هذا الاجتماع لا يمثل ولا يعبر عن رأي أغلبية الليبيين، وأعرب عن أمله في أن يكون تصرفا فرديا شخصيا، وليس بموافقة الحكومة المقالة.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.