البعثة الأممية في ليبيا تبحث إشراك المجتمع المدني في دعم جهود اللجنة العسكرية (5+5)

بحث فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سبل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020، ودعم جهود اللجنة العسكرية (5+5)، وذلك مع عدد من ناشطي وناشطات المجتمع المدني الليبي.

وقال المكتب الإعلامي للبعثة – في بيان نقلته قناة “الوسط الليبية”، الأحد – “أنضم 20 من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمناقشة سبل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.

وكان مجلس الأمن قد دعا، يوم الأربعاء الماضي خلال جلسة تشاورية عقدها حول تطورات الوضع الليبي وسبل إنهاء الانسداد السياسي في البلاد، الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.. وجدد أعضاء المجلس دعوتهم إلى الأطراف جميعها إلى تسريع تنفيذ خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف 8 أكتوبر 2020، والتي سيجرى تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.