وزارة الخارجية الليبية تزعم: لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي “عارض”

زعمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أن لقاء الوزيرة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي.

و على خلفية لقاء الوزيرة في روما قبل أسبوع مع كوهين، قالت الوزارة في بيان، الأحد، إن اللقاء لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ و غير قابل للتأويل واللبس.

ونفى البيان: “جملة وتفصيلا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات”.

وادعت الخارجية أن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثلٍ للكيان الإسرائيلي ومازالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي.

وجددت وزارة الخارجية رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني وموقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

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وأكدت التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددة على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ليل الأحد، إيقاف وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم “368” لسنة 2023، على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلى، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن “ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها”، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وفي وقت سابق الأحد، كشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي.

وقال في تدوينة عبر منصة (إكس): “جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش”.

وأضاف جندلمان أن كوهين بحث مع المنقوش إقامة تعاون بين البلدين مشيرًا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين. وأن دائرة السلام الإقليمية تتوسع٠