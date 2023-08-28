“المشري”: بيان “تكالة” هزيل ومخالف للوائح مجلس الدولة الداخلية

الوطن|متابعة نشر رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” عدة تغريدات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، واصفاً البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدولة بالهزيل، وأنه يسعى لإعطاء رئيس الحكومة المنتهية شهادة براءة وغفران من جريمة كبيرة ارتكبتها حكومته، وأن نجلاء المنقوش ما كانت أن تلتقي بوزير خارجية الكيان الصهيوني بدون التنسيق معه.

وأضاف “المشري” بأن هذا البيان لا يمثل سوى رئيس المجلس، كونه صدر بالمخالفة للمادة 115 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن البيانات العاجلة للمجلس يتولى مكتب الرئاسة بالتشاور مع رؤساء اللجان بالمجلس إصدارها، وهو ما لم يحدث.