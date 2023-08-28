وكيل المنقوش: أنا برىء من كل أشكال التعامل مع الكيان “الصهيوني”

تبرأ عمر محمد كتي وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الدبيبة، من لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما.

كتب كتي في بيان، على فيسبوك “‏أيها الشعب الليبي العظيم، أعلن أنا عمر محمد كتي وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات إني بريء من كل أدوات التطبيع ‏و أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

أضاف قائلًا “إننا على ثوابتنا لا نزال وإننا ملتزمون بقيم الشعب الليبي، ونسعى لتحقيقها بكل ما أوتينا من قوة حتى يتحقق للشعب الفلسطينى حريته وكرامته و حتى تعود فلسطين العربية حرة مستقلة ويتحقق كل الشعب الفلسطيني واستقراره وآمنه ويتمكن وتقرير مصيره في الأرض وتحت الشمس، وعاشت فلسطين عاش نضال ألشعب الفلسطينى الحر”.