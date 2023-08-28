المنفي: لقاء المنقوش و”كوهين” خرق للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد، أن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يعد خرقاً للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص اللقاء، معتبراً ما ورد بشأن لقاء المنقوش وكوهين لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن توجيهه يستند إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع بجنيف في 7 نوفمبر 2020، وإلى ما جاء فيه من اختصاص السلطة التنفيذية الموحدة تحت رئاسة المجلس الرئاسي والذي أوكل إليه الاختصاص بمتابعة ملف السياسة الخارجية والإشراف عليه.

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، أمس الأحد، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيها وإحالتها إلى التحقيق.

وجاء القرار رقم (368) لسنة 2023، على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

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ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وفي وقت سابق الأحد، كشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي أوفير جندلمان، أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي.