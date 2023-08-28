الأرصاد: تراجع الكتلة الهوائية الساخنة في الشمال وارتفاع نسبي لدرجات الحرارة في شرق ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم وخلال اليومين القادمين، أن تتراجع تأثير الكتلة الهوائية الساخنة خلال الساعات القادمة على مناطق الشمال الغربي بداية بأقصى الساحل الغربي حيث تتحول الرياح إلى شمالية شرقية وتشمل من مساء اليوم معظم مناطق الشمال الغربي مع زيادة في عامل الرطوبة.

وأضاف مركز الأرصاد أنه سيكون تأثير الكتلة الساخنة يوم الغد على مناطق شرق ليبيا حيث تشهد أرتفاع نسبي في درجات الحرارة، ويبقى الطقس دون تغير على مناطق الجنوب.