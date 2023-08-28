مجلس النواب: نناقش اليوم جريمة المنقوش في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية

يعقد اليوم الاثنين مجلس النواب جلسة طارئة في بنغازي، لمناقشة تبعات لقاء نجلاء المنقوش، وزير خارجية الدبيبة، بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي في إيطاليا.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب: “تدعو رئاسة المجلس، أعضاء المجلس لجلسة طارئة ستنعقد بمقر البرلمان في مدينة بنغازي، مساء اليوم الاثنين”.

وأضاف البيان “ستناقش الجلسة الجريمة القانونية والأخلاقيةالمرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء وزير خارجية الحكومة منتهية الولاية مع وزير خارجية العدو الصهيوني”.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن لقاء جرى بينه ووزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الذي قال إنها “تسعى إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الساعة 24″ أن اللقاء حضره نجلاء المنقوش وإبراهيم الدبيبة ووليد اللافي في روما وبحثوا مع وزير خارجية إسرائيل التعاون المشترك ودعم حكومة الدببية دولياً للاستمرار في عملها.